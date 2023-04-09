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13:43, 9 апреля 2023Россия

В Совфеде заявили об одурачивании России Олландом и Меркель

Спикер СФ Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель одурачивали Россию на протяжении 8 лет

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель одурачивали Россию на протяжении восьми лет. Об этом она сообщила в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которого Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всегда (обманывали — прим. "Ленты.ру"). Мы неоднократно сталкивались просто с ложью — говорят одно, делают другое, подразумевают третье. И вот эти признания: и Меркель, и Олланда, что они нас дурачили все эти 8 лет, вместо того, чтобы понудить Украину к миру, сесть за стол переговоров с собственным народом, — они это время использовали для насыщения Украины оружием и подготовки вооруженного нападения на территории Донбасса, Крым», — сообщила председатель Совфеда.

Парламентарий добавила, что, если бы власти государств стремились к мирным переговорам, они бы призвали к этому Киев, однако вместо этого Олланд и Меркель «делали все для укрепления» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Матвиенко заявила, что если бы решение о проведении специальной военной операции на Украине (СВО) не было бы принято, то последствия для России были бы катастрофическими.

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Анастасия Астахова
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