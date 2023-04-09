Матвиенко заявила о катастрофических последствиях для России без спецоперации

Матвиенко: если бы не СВО, то последствия для России были бы катастрофические

Если бы решение о проведении специальной военной операции на Украине (СВО) не было бы принято, то последствия для России были бы катастрофические. Об этом завила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

Матвиенко отметила, что бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обманывали Россию восемь лет для подготовки Украины к конфликту, говоря о своей приверженности Минским соглашениям.

В связи с этим, продолжила Матвиенко, спецоперация России на Украине была неизбежна. «И если бы такое решение не было принято, последствия были бы для нас катастрофические», — добавила председатель Совфеда.

Ранее Матвиенко предположила, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты. Она также отметила, что операция изначально не подгонялась ни под какие даты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.