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02:47, 9 апреля 2023Культура

Названы лучшие российские мультфильмы года

Лучшим российским мультфильмом года на премии «Икар» назвали «Финник» режиссера Чернова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мультфильм «Финник» российского режиссера Дениса Чернова назван лучшей лентой года, он получил национальную анимационную премию «Икар» в категории «Полный метр». Награждение состоялось в Москве, об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, самым лучшим короткометражным анимационным фильмом признали «Подсолнух» Натальи Чернышевой. Церемония прошла в Московском театре «Школа современной пьесы» в День российской анимации. Отмечается, что в текущем году церемония посвящена котам, которые нередко встречаются в мультфильмах.

«Эта премия абсолютно уникальная. И то, что само анимационное сообщество начало отмечать через эту премию 8 апреля, в итоге и двигало нас всех к тому, чтобы она стала нашей официальной», — рассказал гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Лучшим российским режиссером признали Варю Яковлеву и ее работу «Ванлав». В категории «Сценарий» победили Вадим Михайлов и Андрей Бахурин за сценаристы к ленте «Чужой хлеб».

Премию «Икар» впервые вручили в 2015 году. Награды разделяются на 16 категорий.

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Марина Совина
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