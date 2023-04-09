Названы лучшие российские мультфильмы года

Лучшим российским мультфильмом года на премии «Икар» назвали «Финник» режиссера Чернова

Мультфильм «Финник» российского режиссера Дениса Чернова назван лучшей лентой года, он получил национальную анимационную премию «Икар» в категории «Полный метр». Награждение состоялось в Москве, об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, самым лучшим короткометражным анимационным фильмом признали «Подсолнух» Натальи Чернышевой. Церемония прошла в Московском театре «Школа современной пьесы» в День российской анимации. Отмечается, что в текущем году церемония посвящена котам, которые нередко встречаются в мультфильмах.

«Эта премия абсолютно уникальная. И то, что само анимационное сообщество начало отмечать через эту премию 8 апреля, в итоге и двигало нас всех к тому, чтобы она стала нашей официальной», — рассказал гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Лучшим российским режиссером признали Варю Яковлеву и ее работу «Ванлав». В категории «Сценарий» победили Вадим Михайлов и Андрей Бахурин за сценаристы к ленте «Чужой хлеб».

Премию «Икар» впервые вручили в 2015 году. Награды разделяются на 16 категорий.