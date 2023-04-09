Песков оценил значимость переговоров Путина и Лукашенко

Песков заявил, что переговоры Путина и Лукашенко придадут импульс сотрудничеству стран

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко придадут импульс сотрудничеству между странами. Значимость контактов глав государств оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Такой дополнительный импульс далее уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те договоренности политические, которых достигли президенты», — считает он.

Ранее Песков заявил, что Минск и Москва не дадут друг друга в обиду недружественным странам. «Мы в этом не сомневаемся», — подчеркнул официальный представитель Кремля. 6 апреля он также пообещал, что Россия не даст Белоруссию в обиду в сложившихся неблагоприятных условиях. Песков отметил, что республика окружена странами, которые ведут себя по отношению к ней враждебно, подчеркнув, что их действия непредсказуемые и недружественные.