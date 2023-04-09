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14:15, 9 апреля 2023Россия

Песков порассуждал об отношениях Москвы и Минска словами «не дадут в обиду»

Песков: Россия и Белоруссия не дадут друг друга в обиду недружественным странам

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия и Белоруссия не дадут друг друга в обиду недружественным странам. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы в этом не сомневаемся», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков пообещал, что Россия не даст Белоруссию в обиду в сложившихся неблагоприятных условиях. Он отметил, что республика окружена странами, которые ведут себя по отношению к ней враждебно, подчеркнув, что их действия непредсказуемые и недружественные.

Кроме того, пресс-секретарь президента России также выразил мнение, что Москва должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности Минска «как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции».

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Никита Абрамов
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