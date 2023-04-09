Россиянам назвали способ обнаружить прослушку в квартире

Специалист Мясоедов заявил, что обнаружить прослушку в квартире можно с помощью телефона

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» назвал способ обнаружить прослушку в квартире с помощью телефона.

По словам Мясоедова, начать стоит с визуального осмотра помещения. Вызывать подозрения должна необычные предметы, провода, ведущие в пустоту или искажения на стеклянных поверхностях, заявил специалист.

«Если сомнительная область скрыта за непрозрачной поверхностью, можно поводить рядом включенной Bluetooth колонкой или работающим радиоприемником. Помехи в звуке будут свидетельствовать о потенциальной прослушке», — уточнил Мясоедов.

Обнаружить камеры можно с помощью смартфона. Необходимо выключить свет в помещении и посветить фонарем по всем углам. Если свет где-то преломляется, там, вполне вероятно, и находится записывающее оборудование, рассказал эксперт.

«Если же устройство оснащено функцией ночной съемки, то в него чаще всего встроена инфракрасная лампочка. Она видна в полной темноте или через камеру уже вашего гаджета», — резюмировал специалист.

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