Россиян предупредили об опасностях цифровой деменции из-за гаджетов

Психиатр Зотова: о зависимости от гаджетов свидетельствует невозможность досуга без них

О зависимости от гаджетов свидетельствует невозможность организовать и провести досуг без них, уверена психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Анна Зотова. О так называемой цифровой деменции она предупредила россиян в беседе с Пятым каналом.

По словам специалистки, в настоящее время навязчивое стремление использовать смартфон, планшет и другие гаджеты не считается психическим расстройством, внесенным в Международную классификацию болезней. Однако чрезмерное увлечение ими может привести к сложностям с социализацией и ряду опасностей для здоровья.

Зотова заявила, что на зависимость от гаджетов указывает навязчивое желание постоянно держать гаджет под рукой, мешающее человеку реализовываться в разных сферах жизни.

Когда вы проводите время с близкими, а гаджет все время у вас в руках. Как только появилась свободная минутка, вы его открываете и смотрите. Зачем? Ну, просто. На самом деле формируется положительное подкрепление условно-рефлекторной связи Анна Зотова психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук

Нездоровая привязанность к гаджетам, по ее словам, может привести к цифровой деменции — нарушению когнитивных способностей. Больше всего, объяснила Зотова, будет страдать долговременная память: из-за постоянного нахождения в потоке свежей информации она не может толком работать. Помимо этого, из-за зависимости ухудшаются зрение и осанка, появляется лишний вес и проблемы со сном, увеличивается уровень стресса, а также может развиться боязнь остаться без смартфона даже на короткое время, добавила психиатр.

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