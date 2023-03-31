Психиатр назвал способы справиться с приступами тревоги

Психиатр Алексей Еремин посоветовал переключать внимание во время приступа тревоги

Психиатр Клиники доктора Исаева Алексей Еремин посоветовал во время приступа тревоги всеми силами переключать внимание со своих ощущений на другие объекты. Несколько способов справиться с тревожными расстройствами он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Диагноз тревожное расстройство может поставить только врач-психиатр, отметил Еремин. По его словам, нужно понимать, что речь идет о наборе различных заболеваний, которые могут существовать в любых комбинациях с любой симптоматикой.

При тревожном расстройстве человек постоянно испытывает необоснованное чувство беспокойства

Психиатр объяснил, что тревога, в отличие от страха, не имеет предметности. «Поэтому со страхом можно бороться и обходить его. Тревога же словно серый туман, в котором таится неизвестная опасность», — говорит он.

По словам Еремина, во время приступа тревоги человек ощущает приближающуюся опасность, но не может защититься от нее. При этом у него может подняться пульс, появиться потливость, затрудненное дыхание, изменение цвета кожи, ощущение комка в горле и даже трудности при глотании, гусиная кожа, проблемы со сном, нарушение аппетита.

Следует выполнить упражнение «заземление». Нужно медленно перечислить пять предметов вокруг, четыре звука, назвать три предмета, которые можно потрогать. Затем назвать две вещи, которые можно понюхать, и продукт, который можно попробовать на вкус Алексей Еремин психиатр

Еремин советует расслабиться, в течение пяти минут делая короткие вдохи и длинные выдохи. Чтобы эти упражнения работали в момент тревоги, важно их прорабатывать в спокойном состоянии.

Собеседник «Ленты.ру» также упомянул мобильное приложение «Антипаника», которое может быть полезно для страдающих от тревожного расстройства. «В нем помимо общей информации про панические атаки можно найти "аудиотаблетку", которую надо включать в момент сильной тревоги, — рассказал он. — В приложении есть различные дыхательные техники и практики, которые помогут временно снизить уровень тревожности».

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