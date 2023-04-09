Росгвардия начала зачищать освобожденные города ДНР от сил ВСУ

РИА Новости сообщило, что Росгвардия начала зачищать освобожденные города ДНР от ВСУ

Росгвардия начала зачищать недавно освобожденные города ДНР от остатков войск Украины. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам командира с позывным Ставр, сейчас «подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий» в ДНР. Он также указал, что в освобожденном поселении уже найдено два схрона с большим количеством снарядов и мин. Уточняется, что найденные боеприпасы в скором времени будут ликвидированы, так как они могли быть испорчены оставившими их бойцами ВСУ.

Ранее стало известно, что Минобороны России создало в новых регионах — ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — части и соединения ПВО и ВКС. Новые части «решают задачи по прикрытию важных объектов и административно-промышленных центров» в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны, сейчас на Украине применяются все современные средства ПВО: боевые машины «Панцирь-С», система ПВО дальнего действия С-400 и комплексы С-300В4.

8 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также доложил, что российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. О количестве разбитых боеприпасов информации не было.