Росгвардия начала зачищать освобожденные города ДНР от сил ВСУ
Росгвардия начала зачищать недавно освобожденные города ДНР от остатков войск Украины. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По словам командира с позывным Ставр, сейчас «подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий» в ДНР. Он также указал, что в освобожденном поселении уже найдено два схрона с большим количеством снарядов и мин. Уточняется, что найденные боеприпасы в скором времени будут ликвидированы, так как они могли быть испорчены оставившими их бойцами ВСУ.
Ранее стало известно, что Минобороны России создало в новых регионах — ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — части и соединения ПВО и ВКС. Новые части «решают задачи по прикрытию важных объектов и административно-промышленных центров» в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Минобороны, сейчас на Украине применяются все современные средства ПВО: боевые машины «Панцирь-С», система ПВО дальнего действия С-400 и комплексы С-300В4.
8 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также доложил, что российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях. О количестве разбитых боеприпасов информации не было.