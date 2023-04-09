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12:16, 9 апреля 2023Россия

Российские разведчики с помощью дронов разбили ВСУ и попали на видео

RusVesna: российские разведчики с помощью дронов разбили ВСУ и попали на видео

Российские разведчики с помощью дронов Mavic разбили военных Украины вблизи Авдеевки и попали на видео. Запись, склеенная из разных кадров, публикуется в Telegram-канале RusVesna.

На видео, снятом с помощью квадрокоптеров, показано, как в разные времена года работают российские разведчики. Бойцы выявляют позиции Украины и «бомбят их осколочными гранатами».

Ранее российские военные мощным ударом уничтожили скопление техники войск Украины и также попали на видео. ВКС России разбили военные объекты ВСУ в ночь на воскресенье, 9 апреля, в районе города Орехов в Запорожской области. На кадрах видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, вверх поднимается столб дыма и огня.

Помимо этого, ВКС России нанесли массированные удары «умными бомбами» по местам скопления техники и бойцов ВСУ в Херсонской области. Взрывы прогремели в Бериславском районе Херсонской области.

Варвара Кошечкина
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