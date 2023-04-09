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09:17, 9 апреля 2023Россия

Российские военные разбили скопление техники ВСУ и попали на видео

ВКС России мощным ударом уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области

Российские военные мощным ударом уничтожили скопление техники войск Украины и попали на видео. Запись публикуется в Telegram-канале RusVesna.

По данным канала, ВКС России разбили военные объекты ВСУ в ночь на воскресенье, 9 апреля, в районе города Орехова в Запорожской области. На кадрах видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, вверх поднимается столб дыма и огня. Уже позднее слышен момент взрыва, также показано, как яркий свет гаснет.

Ранее также стало известно, что ВКС России нанесли массированные удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области.

Варвара Кошечкина
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