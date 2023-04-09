Турция запустит в космос первый наблюдательный спутник

Эрдоган: первый турецкий наблюдательный спутник запустят на орбиту в космос 11 апреля

Первый наблюдательный спутник Турции будет запущен в космос 11 апреля. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter.

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос», — заявил глава государства.

Группировка турецких спутников на околоземных орбитах возрастет до 10 аппаратов. По словам политика, благодаря человеческим ресурсам, возможностям и технологиям Турция продолжит развиваться в глобальной космической гонке.

Ранее в апреле Эрдоган рассказал об усилиях Турции по завершению конфликта на Украине. Президент подчеркнул, что Анкара проводит сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису.