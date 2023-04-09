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23:01, 9 апреля 2023Забота о себе

Названы самые полезные весенние фрукты и ягоды

Диетолог Брыкин призвал есть весной яблоки, апельсины, авокадо и сезонные ягоды

Фото: Unsplash

Спортивный врач-диетолог и нутрициолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин рассказал, каким фруктам и ягодам стоит отдавать предпочтение весной. Об этом он сообщил в беседе «Газетой.Ru».

Брыкин назвал самыми полезными весенними фруктами и ягодами сезонные, поскольку они выращиваются в естественных условиях и обычно не подвергаются заморозке или консервации. В частности, он выделил яблоки, апельсины и авокадо, который ошибочно считают овощем.

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Диетолог объяснил, яблоки являются источником аскорбиновой кислоты, калия, кремния, кобальта, молибдена, меди и хрома. В свою очередь апельсины богаты витаминами С и представителями группы B. При этом для авокадо характерно высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, а также витамина K, E и B9, калия, фолиевой и аскорбиновой кислоты.

Среди ягод наиболее полезными являются черешня, земляника и клубника. Черешня богата витамином С: 100 граммов ягод обеспечивают 20 процентов суточной потребности организма. В клубнике содержится много калия, кальция, магния, витамина C, клетчатки и фруктовых кислот, а в землянике — аскорбиновая кислота, молибден, марганец и медь.

Ранее врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной. Об этом рассказала терапевт «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова.

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Марина Совина
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