Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 9 апреля 2023Мир

Адвокат назвал ошибкой правосудия предъявленные Трампу обвинения

Адвокат Трампа Трасти назвал приоритетом защиты снятие всех обвинений с экс-президента США

Фото: Marco Bello / Reuters

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти назвал обвинения, предъявленные политику, ошибкой правосудия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Ходатайства о снятии всех обвинений должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия», — сказал Трасти. Он добавил, что защита может попытаться изменить инстанцию, где рассматривается дело, с округа Манхэттен, так как он считается «оплотом либерализма».

Адвокат также рассказал о реакции Трампа на обвинения. По его словам, бывший президент проявляет стойкость, хоть и расстроен тем, в какой ситуации оказался. «Если мы не закроем это каким-либо образом, то получим совершенно новую модель уголовного правосудия в этой стране», — предупредил Трасти.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о проблемах украинской армии в обороне
Названа новая необычная площадка для выездной регистрации брака в Москве
В России подросток защищал свертки с наркотиками и угрожал полицейским гранатой
Макрон заявил о невозможности создания архитектуры безопасности в Европе
Экс-главу округа в Ленобласти задержали по делу о взятке при строительстве
Дерматокосметолог назвал способ избавления от купероза
В Петербурге задержали банду подростков-грабителей
Москва вошла в тройку городов с самыми богатыми миллиардерами
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР
Павел Дуров проиграл в борьбе за автомобильный номер за миллиард рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.