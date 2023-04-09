Адвокат назвал ошибкой правосудия предъявленные Трампу обвинения

Адвокат Трампа Трасти назвал приоритетом защиты снятие всех обвинений с экс-президента США

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джим Трасти назвал обвинения, предъявленные политику, ошибкой правосудия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Ходатайства о снятии всех обвинений должны быть приоритетом, поскольку они ампутируют эту ошибку правосудия», — сказал Трасти. Он добавил, что защита может попытаться изменить инстанцию, где рассматривается дело, с округа Манхэттен, так как он считается «оплотом либерализма».

Адвокат также рассказал о реакции Трампа на обвинения. По его словам, бывший президент проявляет стойкость, хоть и расстроен тем, в какой ситуации оказался. «Если мы не закроем это каким-либо образом, то получим совершенно новую модель уголовного правосудия в этой стране», — предупредил Трасти.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. 4 апреля его обвинили в более чем 30 случаях подлога документов. Каждый из эпизодов предполагает максимальное наказание в виде четырех лет заключения. Совокупно политику может грозить 136 лет тюрьмы.