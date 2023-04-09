Песков упрекнул США в стремлении заставить всех «плясать под их дудку»

Песков: США призывают мир жить по выгодным им правилам, а Россия — по международному праву

Россия и США придерживаются в политике разных подходов: если Вашингтон призывает всех жить по выгодным ему правилам, то Москва — по международному праву. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России-1».

«Американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает», — объяснил официальный представитель Кремля.

Он также упрекнул Вашингтон в стремлении заставить весь мир «плясать под его дудку» и действовать в рамках правил, которые установили США.

Ранее Песков заявил, что Запад истерично реагирует на планы России разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Он также напомнил, что страны Запада при этом не вспоминают об американском ядерном оружии, которое находится в Европе.