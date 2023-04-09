Кремль заявил об истерике Запада из-за планов России по ядерному оружию

Песков: Запад истерично реагирует на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Страны Запада истерично реагируют на планы России по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Программа вышла в эфире «России-1».

Песков напомнил, что западные государства не вспоминают о ядерном оружии Соединенных Штатов, которое находится в Европе и окружает Россию. «Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — отметил он.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России. Заявление президента России Владимира Путина о планах разместить такое вооружение в Белоруссии политик назвал элементом гибридной войны.

В конце марта Путин сообщил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия России в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что это решение не идет вразрез условиям Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).