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16:51, 9 апреля 2023Бывший СССР

На Украине истолковали слова Зеленского о границах с Польшей

«Страна.ua»: Зеленский мог случайно проговориться о будущем союзе Украины и Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог случайно проговориться о будущем союзе Киева и Варшавы во время визита в Польшу. Его слова об отсутствии политических границ между украинцами и поляками истолковал политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Страна.ua».

По его мнению, Зеленский подразумевал последствия становления республики членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, что сделает формальной для граждан границу с Польшей, и Украина «будет включена в общее политическое поле ЕС, получив право избирать на своей территории депутатов в общий для стран блока парламент».

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Кристина Есикова
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