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06:06, 9 апреля 2023Экономика

Золотовалютные резервы Украины достигли максимума за 10 лет

Советник Зеленского Устенко: золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютные резервы страны достигли максимума за последние 10 лет. Сообщение приводит РИА Новости.

Так, в настоящий момент сумма превысила 30 миллиардов долларов. Устенко пояснил, что этих средств хватит, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за 5 месяцев.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 млрд долларов», — сказал советник Зеленского.

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что международные резервы Киева выросли до рекордных за 10 лет значений из-за уменьшения объемов чистой продажи валюты и финансовых поступлений от международных партнеров.

Марина Совина
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