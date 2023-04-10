Создатель мобильного телефона рассказал о любимом cмартфоне

Создатель мобильного телефона Мартин Купер заявил, что ежегодно покупает новый iPhone

Совершивший первый в истории звонок по мобильному телефону инженер Мартин Купер охарактеризовал современные смартфоны. Об этом сообщает издание France24.

В интервью медиа 94-летний Купер признался, что увлечен смартфонами и новыми технологиями. Инженер рассказал, что у него есть iPhone и Apple Watch, и признался, что ежегодно приобретает новый смартфон Apple — свой любимый девайс. По мнению специалиста, индустрия смартфонов постоянно развивается.

Мартин Купер заявил, что в будущем устройства откроют для человечества новые возможности — например, позволят предупреждать и лечить заболевания. По словам инженера, которого называют создателем мобильного телефона, отличительной чертой новых смартфонов является их небольшой вес: «Первый телефон был настолько тяжелым, что вы не могли держать его более 25 минут».

При этом Купер считает, что люди слишком увлечены гаджетами и должны пользоваться ими более ответственно. «Когда я вижу, как кто-то переходит улицу и смотрит в свой телефон, я чувствую себя ужасно», — признался специалист.

Ранее в интервью изданию The Strategist дочь Стива Джобса Ева заявила, что не может жить без iPhone 14. «Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна», — охарактеризовала новый смартфон Apple Ева Джобс.