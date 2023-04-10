Российского полицейского уволили за продажу фотографии прав рэпера Элджея

Продавшего фотографию прав рэпера Элджея полицейского оштрафовали на 40 тысяч рублей

Сотрудника ГИБДД Москвы уволили со службы и приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей за продажу фотографии с правами рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом в понедельник, 10 апреля, в своем Telegram-канале сообщает «МК».

По данным издания, в мае 2021 года артист был задержан после полицейской погони и лишен прав. Решивший заработать денег полицейский за 20 тысяч рублей продал фотографию удостоверения нарушителя администратору одного из Telegram-каналов.

26 октября 2022 года Элджей выставил на продажу свою машину из клипа Cadillac за 10 миллионов рублей. Это случилось после того, как его лишили водительских прав.