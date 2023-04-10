В России озвучили причину современного мирового кризиса

Депутат Делягин назвал причиной современного мирового кризиса антикризисную политику

Причиной современного мирового кризиса стала антикризисная политика, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил свое мнение.

Ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов сообщил, что влияние наступающего мирового кризиса окажется более масштабным, чем воздействие глобального финансового кризиса 2008 года. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время на экономику накладывается геополитическая ситуация.

В 2008 году был кризис, который длился полгода, даже чуть меньше. Было очень страшно, но это было разовая проблема, и развитые страны вышли из этой проблемы, заливая финансами накопившиеся структурные нестыковки Михаил Делягин депутат Госдумы

«Современный кризис — это кризис антикризисной политики, которая началась в 2009 году, и которую с блеском показывают американцы: с одной стороны, нужно разжигать нестабильность, чтобы привлекать капиталы со всего мира в свою экономику на поддержку доллара, а с другой стороны, нужно имитировать неограниченное количество долларов для решений своих проблем. Эта политика зашла в тупик. Причем этот тупик стал очевиден в последний месяц», — заявил Делягин.

Ужесточение финансовой политики

В связи с зашедшей в тупик антикризисной политикой было принято решение об ужесточении финансовой политики, сообщил депутат. И Федеральная резервная система уже в этом году приступила к работе.

В результате этого был нанесен удар по банковской системе всего мира. Потому что все банковские системы и все финансовые системы привыкли к практически бесплатным долларам Михаил Делягин депутат Госдумы

«С одной стороны, американцы не могут продолжать мягкую финансовую политику — политику заливания проблем деньгами, потому что это ведет к инфляции и к возникновению социально-политических проблем. А с другой стороны, они не могут отказаться от этой политики, потому что это приведет к обрушению мировой финансовой системы. Этот тупик был очевиден российским аналитикам еще в конце 90-х годов как стратегическая проблема и проблема будущего. Сегодня это является текущей проблемой, которая лежит на столе, а решать ее нечем», — отметил парламентарий.

Рыночные отношения

Делягин убежден, что нынешний кризис — это слом даже не современной мировой финансовой архитектуры, а крах рыночных отношений как таковых.

«Потому что к настоящему времени создана платформенная экономики. В рамках платформ рыночные отношения носят второстепенный характер, а главную роль играют отношения определения стандартов и норм поведения. То есть действия принципиально нерыночные. Когда финансисты видят финансовые проблемы — они не видят, что эти проблемы значительно масштабнее и являются проблемами не столько финансовых систем, сколько рыночных экономик. Просто эта проблема проявляется в первую очередь в финансовой сфере», — объяснил он.

Действия против этого кризиса будут ограничены только финансовой системой, поэтому эти действия будут заведомо недостаточными и будут способствовать не смягчению кризиса, а, наоборот, его усугублению Михаил Делягин депутат Госдумы

Влияние мирового кризиса на Россию

Также депутат сообщил, что мировой кризис отразится и на российской экономике.

«Но мы принимаем упреждающие меры: мы немного увеличили запасы золота. У нас это будет необходимость перехода от экспорта сырья к его переработке в своих собственных нуждах, необходимость производства всего, что мы хотим иметь. Эта потребность встала перед государством во весь рост», — заключил парламентарий.

9 апреля экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года. «Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал он.

По его словам, еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском и европейском рынках, что кризиса в этом году удастся избежать, поскольку экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным. Однако ситуация изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе, когда стало очевидно, что целый ряд активов обесценивается, указал Задорнов.