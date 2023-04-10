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05:27, 10 апреля 2023Экономика

Экономист предрек масштабное влияние наступающего мирового кризиса

Экс-министр финансов Задорнов предрек масштабное влияние наступающего мирового кризиса

Фото: Pixabay

Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов в интервью РИА Новости предрек, что влияние наступающего мирового кризиса окажется более масштабным, чем глобальный финансовый кризис в 2008 году. По его словам, это связано с тем, что в настоящее время на экономику накладывается геополитическая ситуация.

«Эффект от этого кризиса будет значительно больше, чем в 2007-2009 годах, когда был чисто экономический кризис», — заявил он.

Экс-глава Минфина уточнил, что причиной этого является геополитическая ситуация, при которой происходит холодная война между США и Китаем. Задорнов подчеркнул, что кризис является циклическим и направлен на изменение мирового порядка, который будет прослеживаться в ближайшее десятилетие.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что текущую экономическую ситуацию в мире нельзя назвать кризисной для большинства государств. Он сравнил нынешнее положение дел с мировым кризисом 2008 года, а также рассказал о главных отличиях.

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Марина Совина
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