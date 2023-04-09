Экономист сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 года

Экономист Кульбака назвал громким утверждение, что экономика сейчас находится в кризисе

Текущую экономическую ситуацию в мире нельзя назвать кризисной для большинства государств, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он сравнил нынешнее положение дел с мировым кризисом 2008 года, а также рассказал о главных отличиях.

Что происходит с экономикой сейчас?

«То, что экономика сейчас находится в кризисе, — я бы сказал, что это несколько громкое утверждение. Если говорить о формальных показателях, то рецессия, под которой понимают снижение ВВП подряд более двух кварталов, больше нигде не наблюдается. Да, риск рецессии стал больше, да, проблемы возникают, но говорить, что прямо сейчас мировая экономика находится в кризисе, я бы не стал. Тем более что сейчас есть оценки, что в этом году рост мировой экономики продолжится, но не без проблем для отдельных стран», — объяснил экономист

В целом пока кризиса никакого нет Николай Кульбака кандидат экономических наук

Сравнение с 2008 годом

Экономический кризис 2008 года отличает от текущей ситуации то, что он был заметен явно и сильно, а также начал распространяться сразу по нескольким странам, отметил Николай Кульбака.

«Его погасили, но он был довольно сильный, и где-то два года экономику лихорадило. Этот кризис сильным тоже назвать сложно, потому что такого обвала, который был во времена Великой депрессии в 1930-е годы, не было. Кризис 2008 года у экономистов называется Великой рецессией, то есть поменьше, справились довольно быстро и отработали методики. Каждый кризис для экономистов — это способ отработать методики для борьбы с этим кризисом. Поэтому те наработки, которые были сделаны в 2008 году, сейчас показали и во время ковида, и во время падения банков в Америке, что экономисты и центральные банки достаточно грамотно и хорошо работают в таких условиях», — указал специалист.

Это не означает, что не может быть рецессии, что не может быть проблем, но с повторяющимися проблемами учатся справляться и учатся их решать Николай Кульбака кандидат экономических наук

Ранее экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года. «Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — сказал он.

По словам экономиста, еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском и европейском рынках, что кризиса в этом году удастся избежать, поскольку экономический рост находился на уровне около нуля. Однако падение банков в США и Европе в начале марта привели к обесцениванию некоторых активов.