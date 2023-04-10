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19:47, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Участник КВН назвал лучшего из новых ведущих телеигры

Участник КВН Роман Головин назвал Валдиса Пельша лучшим из новых ведущих телеигры

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский комик, участник команды КВН «Красный лис» Роман Головин оценил новых ведущих телеигры и назвал лучшего из них. Своим мнением он поделился в интервью для шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube.

Участник КВН заявил, что лучшим из новых ведущих проекта стал Валдис Пельш. «Пельш — это профессиональный ведущий Первого канала. [Он ведет] правильно, четко, весело, смешно», — подчеркнул он.

Головин добавил, что ему понравилось, как телеигру вел комик Вадим Галыгин. По его словам, юмористу удалось создать на сцене камерную атмосферу. Кроме того, он положительно оценил шоумена Дмитрия Хрусталева в роли ведущего КВН.

При этом Головин отметил, что ему не понравился юморист Михаил Галустян в качестве ведущего. «Мне кажется, он не ведущий КВН, потому что он слишком ассоциируется с человеком на сцене», — объяснил Головин. Актер Дмитрий Нагиев, по мнению комика, также не подходит для КВН.

Ранее участница шоу «Comedy Баттл» на ТНТ Евгения Искандарова рассказала, почему она отказалась от участия Высшей лиге КВН. По словам юмористки, ее одновременно пригласили в Высшую лигу КВН и «Comedy Баттл», но совмещать работу в двух проектах было запрещено. В итоге она выбрала проект ТНТ.

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Олег Давыдов
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