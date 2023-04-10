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18:35, 10 апреля 2023Ценности

Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Кадр: @voronina_valeria / TikTok

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 4,7 миллиона подписчиков.

На первых кадрах видео инфлюэнсерша с никнеймом @voronina_valeria_ предстала в белой майке на широких бретелях и без косметических средств на лице. Затем юзерша запечатлела себя после преображения, которое она совершила с помощью мейкапа.

В опубликованном ролике видно, что юзерша нанесла тени ярко-синего цвета, оформила брови и накрасила ресницы тушью. Помимо этого, она подчеркнула скулы и зрительно увеличила губы карандашом и помадой нюдового оттенка. При этом украинка надела наряд в тон макияжу и сделала укладку на вьющихся волосах.

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Подписчики неоднозначно отреагировали на визуальные изменения во внешности девушки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Ты могла бы стать мисс Вселенной», «Убийственная красота», — заявили одни. «Каково жить, когда от природы выглядишь так красиво?», «Ты прекрасно смотришься и без макияжа», — высказались другие.

Ранее в апреле бьюти-блогерша родом с Филиппин Джаззи Манало показала страшные последствия косметических средств, которые она ежедневно наносила на кожу по утрам в течение всей жизни. Согласно информации, в юности автор была уверена в том, что должна выглядеть идеально на публике. Это не представлялось ей возможным без обильного макияжа. В результате все лицо филиппинки покрылось прыщами и угревой сыпью.

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Екатерина Ештокина
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