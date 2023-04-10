Депутаты решили бороться с фальсификацией меда

В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «мед» для борьбы с фальсификацией

Депутаты Государственной Думы РФ решили принять меры для снижения количества фальсифицированного меда на российском рынке. Сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин внесли в ГД законопроект, который законодательно закрепляет понятие «мед», следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает называть медом «природный сладкий продукт, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

При этом в законопроекте уточняется, что стоит понимать под продукцией пчеловодства. К ней предлагается относить мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, пергу, прополис, пчелиный яд, пыльцевую обножку. Данные изменения будут внесены в закон «О пчеловодстве в РФ».

Авторы документа отмечают, что из-за отсутствия законодательно определенного понятия «мед» это название часто используется в маркировке товаров, которые не является продукцией пчеловодства. Сенаторы уверены, что закрепление понятия позволит привлекать к ответственности недобросовестных производителей.

Ранее Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Депутаты предлагают запретить продажу испарителей везде, кроме розницы и открытую выкладку данного вида товаров.