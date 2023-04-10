Chronicles: американизация внешней политики опасно приблизила Польшу к войне с Россией

Польский историк и обозреватель Михал Крупа в статье для Chronicles заявил, что американизация внешней политики опасно приблизила Польшу к войне с Россией.

Он отметил, что неоконсерваторы в Вашингтоне, по всей вероятности, гордятся тем, что польские политики превзошли себя в антироссийских настроениях и позиции заискивания перед Украиной.

«Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком», — предсказал Крупа.

Он выразил уверенность в том, что Россия выиграет конфликт на Украине, и в настоящее время Польше необходима Партия мира, чтобы удержать страну от вмешательства в противостояние.

Обозреватель подчеркнул, что гражданские усилия во имя мира должны быть направлены на то, чтобы польские власти не были введены в заблуждение воображаемым союзником в Вашингтоне, который радуется жертвам поляков ради ослабления России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит в Польшу и назвал его еще одним шагом к победе. 5 апреля на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. «Между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — пообещал он.

