Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:15, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Польше предсказали судьбу «деревенского дурачка» из-за позиции по Украине

Chronicles: американизация внешней политики опасно приблизила Польшу к войне с Россией

Фото: Unsplash.com

Польский историк и обозреватель Михал Крупа в статье для Chronicles заявил, что американизация внешней политики опасно приблизила Польшу к войне с Россией.

Он отметил, что неоконсерваторы в Вашингтоне, по всей вероятности, гордятся тем, что польские политики превзошли себя в антироссийских настроениях и позиции заискивания перед Украиной.

«Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком», — предсказал Крупа.

Материалы по теме:
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023
Секретные данные Пентагона об Украине утекли в сеть. Что они говорят о потерях ВСУ, силах НАТО и влиянии США?
Секретные данные Пентагона об Украине утекли в сеть.Что они говорят о потерях ВСУ, силах НАТО и влиянии США?
9 апреля 2023

Он выразил уверенность в том, что Россия выиграет конфликт на Украине, и в настоящее время Польше необходима Партия мира, чтобы удержать страну от вмешательства в противостояние.

Обозреватель подчеркнул, что гражданские усилия во имя мира должны быть направлены на то, чтобы польские власти не были введены в заблуждение воображаемым союзником в Вашингтоне, который радуется жертвам поляков ради ослабления России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит в Польшу и назвал его еще одним шагом к победе. 5 апреля на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он заявил, что между поляками и украинцами не будет никаких границ. «Между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — пообещал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
Российский посол обвинил Германию в пересечении «красных линий»
Стало известно о попытке ЧВК «Вагнер» купить оружие в стране НАТО
Мужчина столкнул беременную жену с Трона Артура и получил пожизненный срок
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
Россиян предупредили о подорожании ряда товаров
Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России
Польше предсказали судьбу «деревенского дурачка» из-за позиции по Украине
Россиянам предсказали рост доходов
В Минобороны сообщили о формировании в новых регионах России частей ПВО ВКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.