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20:02, 10 апреля 2023Бывший СССР

Президент Молдавии призвала граждан выйти на массовый митинг

Президент Молдавии Санду призвала граждан выйти на митинг в поддержку евроинтеграции

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан страны выйти на массовый митинг в Кишиневе в поддержку евроинтеграции. Об этом она заявила в своем обращении, передает ТАСС.

По словам главы государства, собрание «Европейская Молдавия» будет организовано на площади Великого национального собрания 21 мая. «Вместе поддержим нашу общую мечту, продемонстрируем всему миру, что мы хотим строить ЕС (Европейский союз — прим. «Ленты.ру») у себя дома», — заявила Санду.

Акция должна стать противовесом антиправительственным митингам оппозиции, которые проходят в столице не первый месяц. По мнению Санду, за ними стоят «преступные группы», заинтересованные в том, чтобы республика не вошла в состав Евросоюза.

В 2022 году саммит ЕС одобрил статус кандидатов в члены Евросоюза для Украины и Молдавии.

В марте Санду призвала политические силы поддержать вступление страны в ЕС, а также заявила, что интеграция с Содружеством независимых государств (СНГ) не приносит должного развития республике.

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Алевтина Запольская
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