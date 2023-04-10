Резидент Comedy Club высказался о сложностях работы в шоу

Резидент Comedy Club Шальнов заявил, что новичкам в шоу сложнее из-за неуверенности

Бывший участник КВН, резидент Comedy Club Алексей Шальнов заявил, что новичкам, выступающим в шоу, приходится сложно из-за неуверенности в себе. О трудностях работы в проекте он рассказал в подкасте блога «Чайных дел мастерская» на YouTube.

Шальнов счел правдивым мнение о том, что зрителей в Comedy Club иногда сложнее рассмешить, так как аудитория в нем рассчитывает увидеть знаменитых юмористов, а не выступления новичков. Вместе с тем комик отметил, что сам не сталкивался с таким явлением. «Для меня зал там обычный. Если шутка смешная — она смешная, она работает. Если нет — нет», — рассудил он.

По мнению комика, успех на сцене Comedy Club зависит от уверенности в себе. По его словам, старожилы проекта, такие как Гарик Харламов и Павел Воля, ведут себе очень уверенно на выступлениях. «А новенькие когда заходят, им, конечно, тяжелее. Мандражируют. Плюс еще после КВН когда туда приходишь, там рассадка совершенно другая», — добавил Шальнов.

Алексей Шальнов играл в команде КВН «Имени меня», которая в 2022 году стала чемпионом Высшей лиги. Также участвовал в проектах «Comedy Баттл» на ТНТ, «Своя игра х КВН». В 2022 году Шальнов и другие участники «Имени меня» стали резидентами Comedy Club.

Ранее шоумен Гарик Мартиросян объяснил уход из Comedy Club. Он рассказал, что покинул проект, так как считает его площадкой для молодежного юмора, из которой он уже вырос.