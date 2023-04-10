Тело погибшего в Азии при загадочных обстоятельствах туриста нашли в канализации

Тело британского туриста обнаружили в канализации в провинции Кампот в Камбодже

Британский турист погиб в Азии при загадочных обстоятельствах, его тело нашли в канализации без рубашки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что труп был обнаружен жителями провинции Кампот в Камбодже. Они попытались разбудить мужчину, вытащив его, однако приехавшая на место скорая помощь констатировала его смерть. «Никто не знает, как он попал в канализацию. И непонятно, кто этот человек, ведь у нас тут не бывает туристов», — рассказал один из очевидцев.

Полиция предположила, что турист мог упасть в канализацию, наглотаться воды и умереть. Однако правоохранители не исключают возможность насильственной смерти. После получения результатов вскрытия тела будет принято решение о продолжении расследования.

В настоящий момент власти Камбоджи поддерживают семью погибшего британца.

Ранее сообщалось, что на Крите тело еще одного британского туриста несколько часов пролежало на солнце рядом с отдыхающими, прежде чем посетители пляжа поняли, что он умер. Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании подтвердили смерть туриста, но отказались предоставить какие-либо подробности.