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17:05, 10 апреля 2023Путешествия

Тело погибшего в Азии при загадочных обстоятельствах туриста нашли в канализации

Тело британского туриста обнаружили в канализации в провинции Кампот в Камбодже

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Британский турист погиб в Азии при загадочных обстоятельствах, его тело нашли в канализации без рубашки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что труп был обнаружен жителями провинции Кампот в Камбодже. Они попытались разбудить мужчину, вытащив его, однако приехавшая на место скорая помощь констатировала его смерть. «Никто не знает, как он попал в канализацию. И непонятно, кто этот человек, ведь у нас тут не бывает туристов», — рассказал один из очевидцев.

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Полиция предположила, что турист мог упасть в канализацию, наглотаться воды и умереть. Однако правоохранители не исключают возможность насильственной смерти. После получения результатов вскрытия тела будет принято решение о продолжении расследования.

В настоящий момент власти Камбоджи поддерживают семью погибшего британца.

Ранее сообщалось, что на Крите тело еще одного британского туриста несколько часов пролежало на солнце рядом с отдыхающими, прежде чем посетители пляжа поняли, что он умер. Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании подтвердили смерть туриста, но отказались предоставить какие-либо подробности.

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Зарина Дзагоева
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