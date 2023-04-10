В Госдуме предложили разблокировать Twitter

Депутат Горелкин предложил разблокировать Twitter и объяснять в соцсети позицию России

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети Twitter в России, ссылаясь на новую политику руководства платформы, и заявил, что площадку можно использовать для объяснения позиции РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 10 апреля.

Парламентарий прокомментировал сообщение о том, что Twitter снял ограничения с аккаунтов российских государственных деятелей и ведомств, благодаря чему их посты снова стали видны в рекомендациях. Он также указал, что метки о связи с государством, присваиваемые СМИ в Twitter, получили в том числе и западные издания.

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства», — высказался Горелкин.

Депутат отметил, что, так как соцсеть теперь настроена на нейтралитет, с ней необходимо возобновлять диалог и продолжать работу в соответствии с российским законодательством. Кроме того, по его словам, отечественные госведомства снова могли бы использовать Twitter для объяснения своей позиции западной аудитории.

Ранее сообщалось, что руководитель Twitter Илон Маск ответил на критику пользователей из-за поста зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот высказался об исчезновении Украины. Глава соцсети заявил, что все новости в какой-то степени являются пропагандой, и призвал пользователей самостоятельно принимать решения при чтении новостей.

Перед этим британское издание The Telegraph обратило внимание на то, что в рекомендациях, поисковой выдаче и других разделах Twitter стали появляться аккаунты, связанные с российскими властями.

В апреле 2022 года в Twitter объявили, что не будут продвигать или рекомендовать аккаунты, связанные с правительствами стран, которые «ограничивают свободный доступ к информации и вовлечены в вооруженный межгосударственный конфликт». Уточнялось, что платформа не будет показывать такие страницы в рекомендациях, в поисковой выдаче и других разделах соцсети. При этом в Twitter заявили, что первыми меры начнут действовать в отношении российских аккаунтов.

Twitter был заблокирован в России 4 марта 2022 года.