Маск призвал пользователей Twitter самим делать выводы после слов Медведева об Украине

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск отреагировал на критику пользователей социальной сети Twitter из-за публикации в аккаунте заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине. Мнением Маск поделился на своей странице.

Самостоятельные решения

Маск ответил на критику пользователей Twitter из-за поста Медведева об Украине и призвал их самостоятельно принимать решения при чтении новостей.

Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя Илон Маск владелец Twitter

В ответ на публикацию бизнесмена пользователи платформы стали обвинять его в том, что он «не выполняет санкции» против России и «допускает российских лидеров обратно на платформу». В свою очередь, Маск подчеркнул, что российский президент Владимир Путин не является его «лучшим другом».

Публикация Медведева

8 апреля Медведев опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», посвященный исчезновению Украины. По его мнению, республика перестанет существовать, поскольку она никому не нужна, включая Европу, США и Россию. Аналогичная запись появилась в англоязычном аккаунте политика в Twitter.

Почему исчезнет Украина? Украина никому не нужна. Украина не нужна Европе. Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее в интервью ведущим российским СМИ Медведев заявил, что Украина является частью России. По его мнению, в силу геополитических и исторических причин долгое время Москва и Киев «мирились с тем, что живут в разных квартирах».

При этом Медведев признавался, что продолжает использовать Twitter. По его мнению, необходимо применять «оружие врага». Политик назвал англоязычный Twitter полезным ресурсом и сообщил, что решил размещать в нем публикации.

Twitter в России

После начала спецоперации России на Украине Twitter стал вводить меры против российских государственных СМИ. 28 февраля представитель компании заявил, что соцсеть начнет помечать публикации подобных изданий. Также сообщалось, что она сократит количество такого контента на платформе.

2 марта Twitter принял решение ограничить доступ к российским государственным СМИ. «Санкции со стороны Европейского союза законно подтолкнули нас к тому, чтобы воздержаться от подобного контента в странах-участницах ЕС, и мы намерены последовать за ними», — подчеркнула представитель платформы Кэти Росбро.

Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября 2022 года. Он лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Вскоре Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter: под сокращение попали порядка 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работников. Оставшимся сотрудникам запретили работать удаленно.

В свою очередь, Роскомнадзор приступил к блокировке Twitter на территории России в начале марта. До этого ведомство замедляло трафик соцсети за неудаление запрещенной в стране информации. Кроме того, компания не выполнила требования российского законодательства по «приземлению» иностранных IT-компаний.

Также в России оказался заблокирован Facebook. Причиной решения стало ограничение со стороны соцсети доступа к ряду российских СМИ.