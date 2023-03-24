Медведев высказался о Twitter и Telegram

Зампред Совбеза Медведев заявил, что систематически никого не читает в Telegram

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о социальной сети Twitter и мессенджере Telegram. Свое отношение к платформам он раскрыл в интервью российским СМИ и пользователям соцсети «ВКонтакте», его слова приводит ТАСС.

Медведев заявил, что систематически никого не читает в Telegram и не подписан на анонимные каналы. «Не потому, что считаю, что это неправильно, а просто на это времени нет», — уточнил он.

При этом политик отметил, что интересуется тем, что пишут военные корреспонденты. По его словам, в Telegram-каналах журналистов, которые находятся на передовой, «очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников».

Также Медведев сообщил, что до сих пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен. «Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться», — высказался он.