Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Медведев рассказал о растущих вызовах для России в киберпространстве

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о росте вызовов для России в киберпространстве
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вызовы для страны в киберпространстве растут. Об этом он высказался, выступая на совещании в Свердловской области, пишет РИА Новости.

«Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий», — констатировал зампред Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что противодействие подобным угрозам должно быть комплексным. Помимо того, по словам Медведева, комиссия Совбеза занимается вопросами обеспечения кибербезопасности по целому ряду проблем.

Ранее эксперты StormWall назвали неочевидную опасность DDoS-атак. Специалисты заявили, что подобные инциденты все чаще служат прикрытием для сложных целевых атак на российские компании.

Перед этим IT-эксперт Андрей Прозоровский рассказал, что в случае успешной DDoS-атаки бизнес может понести серьезные убытки. Подобные киберинциденты нужно рассматривать как одну из основных угроз, если деятельность компании завязана на электронной коммерции или на продаже услуг через интернет, предупредил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло
В Симферополе мать умершей после родов девочки заявила о пропаже ее тела
Зарубежные туры резко подорожали
Названы три опасных для здоровья компонента в косметике
В Приднестровье заявили о миролюбивой позиции
Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» из-за некоторых банков
В России отреагировали на планы СБУ заочно судить депутатов Госдумы
Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя
Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления
В России допустили возможность полного запрета ипотеки от застройщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.