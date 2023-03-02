Медведев рассказал о растущих вызовах для России в киберпространстве

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о росте вызовов для России в киберпространстве

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вызовы для страны в киберпространстве растут. Об этом он высказался, выступая на совещании в Свердловской области, пишет РИА Новости.

«Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий», — констатировал зампред Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что противодействие подобным угрозам должно быть комплексным. Помимо того, по словам Медведева, комиссия Совбеза занимается вопросами обеспечения кибербезопасности по целому ряду проблем.

Ранее эксперты StormWall назвали неочевидную опасность DDoS-атак. Специалисты заявили, что подобные инциденты все чаще служат прикрытием для сложных целевых атак на российские компании.

Перед этим IT-эксперт Андрей Прозоровский рассказал, что в случае успешной DDoS-атаки бизнес может понести серьезные убытки. Подобные киберинциденты нужно рассматривать как одну из основных угроз, если деятельность компании завязана на электронной коммерции или на продаже услуг через интернет, предупредил специалист.