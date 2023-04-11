В Белоруссии упрекнули западные страны в неэффективной работе в Совбезе ООН

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич счел участие Запада в СБ ООН «работой ради картинки»

Западные страны, принимающие участие в заседания Совбеза ООН, не стараются найти решение актуальных мировых проблем, работая «ради картинки». Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич, передает РИА Новости.

«В нынешнем виде участие западных делегаций в работе Совбеза больше напоминает работу ради картинки и ради, собственно говоря, информационных поводов для собственной внутренней аудитории», — заявил он, подчеркнув, что такое положение дел вызывает глубокое сожаление.

Кроме того, по словам замминистра, западные страны не прилагают усилий для снятия законных озабоченностей Москвы и ее партнеров в сфере безопасности. «Я имею в виду неделимость безопасности, нерешение проблем собственной безопасности за счет других», — пояснил он.

Амбразевич также добавил, что предложенная Россией работа в ООН по теме экспортного контроля будет касаться не только украинского конфликта. «Речь идет не только про Украину, но и в принципе о методах и способах этого контроля, который требует развития как через механизмы ооновской площадки, так и через женевские структуры, кстати», — сообщил он.

Ранее Амбразевич предложил отказаться от мировой концепции прав человека, назвав их утопией. По его мнению, следует «вести речь о десакрализации концепции прав человека в международных отношениях как утопии, не поддающейся реализации на практике».