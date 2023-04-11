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15:25, 11 апреля 2023Ценности

Стилист Гоша Карцев назвал способ отличить богача от бедняка

Стилист Гоша Карцев: люди с низким доходом чаще носят наряды с обилием логотипов

Кадр: группа «Макарена (50 вопросов)» во «Вконтакте»

Стилист Гоша Карцев в интервью журналисту Карену Адамяну назвал способ отличить богатого человека от бедняка.

Модный эксперт рассказал, что люди с низким доходом, в отличие от богачей, как правило, чаще носят наряды с обилием логотипов. «Вот у тебя на куртке написано Palm Angels, а у меня — Balenciaga. Мы небогатые люди», — высказался собеседник интервьюера.

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Кроме того, по словам гостя, существует ряд вещей, которые предпочитают так называемые basic bitches («банальная дура» — сленговый термин в американской поп-культуре, обозначающий людей, которые любят все массовое, в духе мейнстрима). Среди них мужчина выделил браслет ювелирного дома Cartier, сумки Birkin, шлепанцы Hermes, предметы гардероба Loro Piana.

Ранее Гоша Карцев назвал самую капризную российскую знаменитость. По словам модного эксперта, одной из самых проблемных знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина. При этом подробностей их совместной работы он не раскрыл.

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Карина Черных
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