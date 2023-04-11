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13:50, 11 апреля 2023Ценности

Стилист Гоша Карцев назвал самую капризную российскую знаменитость

Стилист Гоша Карцев назвал Полину Гагарину самой капризной российской знаменитостью

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стилист Гоша Карцев в интервью журналисту Карену Адамяну назвал самого капризного клиента из российского шоубизнеса.

По словам модного эксперта, одной из самых проблемных знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина. При этом подробностей их совместной работы участник шоу не раскрыл. «Потому что это девочка — там больше нюансов. С парнями все проще», — уточнил он.

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В то же время о сотрудничестве с российскими футболистами Карцев отозвался положительно. В частности, стилист в разные годы работал с такими спортсменами, как Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев и Анатолий Тимощук.

В декабре 2022 года Гоша Карцев в беседе с коллегой Александром Роговым оценил наряд американской актрисы Шэрон Стоун на Международном кинофестивале. Звезда появилась на красной дорожке в розовом костюме, который состоял из расклешенных брюк и объемного пиджака. Карцев высмеял наряд артистки, заявив, что он похож на костюм российского певца Николая Баскова.

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Карина Черных
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