Украинского футболиста раскритиковали за слезы во время матча АПЛ

Виктор Леоненко раскритиковал защитника «Арсенала» Зинченко за слезы во время матча АПЛ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал поведение украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (2:2). Его слова доступны в Telegram-канале Леоненко PROSPORT.

«Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел. Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить», — заявил Леоненко. Он удивился, почему слезы футболиста не вызывают отвращения у болельщиков, потому что Зинченко просто сидел и ныл.

Зинченко выступает за «Арсенал» с июля 2022 года. За это время он провел в составе команды 29 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее украинец также выступал за «Манчестер Сити», ПСВ, «Уфу» и «Шахтера».

Леоненко является четырехкратным чемпионом Украины в составе «Динамо». Также вместе с командой он дважды выигрывал Кубок страны.