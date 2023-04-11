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17:05, 11 апреля 2023Спорт

Месси пригласил домой ждавшего его 10 часов фаната

Лионель Месси пригласил домой ждавшего его 10 часов фаната

Фото: @juanpolcan

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси пригасил домой болельщика, который ждал его у жилища в Париже около 10 часов. Об этом сообщает Infobae.

Поклонник по имени Хуан Полкан рассказал, что узнал район, где проживает игрок, приехал туда и спустя 45 минут нашел нужный дом. С 9 утра фанат ждал игрока, в 12 часов дня к нему присоединился еще один поклонник, который хотел подарить Месси картину.

Вечером к болельщикам подошла супруга Месси Антонелла Рокуццо, которая пригласила их в дом. «Первое, что я увидел, — это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами — это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку», — рассказал Полкан.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

Алексей Гусев
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