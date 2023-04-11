Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:15, 12 апреля 2023Силовые структуры

Генерал ФСБ раскрыл детали работы украинских спецслужб в России

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о подрывной деятельности Украины в российском тылу

Фото: Виталий Невар / ТАСС

У спецслужб Украины в России большая база для вербовки — в стране много беженцев, приехавших далеко не с добрыми намерениями. Детали работы украинских спецслужб в России в среду, 11 апреля, «Ленте.ру» раскрыл генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Александр Михайлов.

«Что касается украинских спецслужб, они, безусловно, ведут активную подрывную деятельность в нашем тылу — к сожалению, порой им это удается. У них в России есть большая база для вербовки — многие приехали к нам с Украины далеко не с добрыми намерениями. Их можно склонять к любым действиям», — рассказал Михайлов.

Материалы по теме:
Атака на брянские села, теракты и амфетамин: что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
Атака на брянские села, теракты и амфетамин:что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидере
6 марта 2023
В Петербурге убит военкор Владлен Татарский. Во время его выступления в кафе произошел взрыв
В Петербурге убит военкор Владлен Татарский.Во время его выступления в кафе произошел взрыв
2 апреля 2023
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России. Что известно о «Национальной республиканской армии»
Убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и диверсии в России.Что известно о «Национальной республиканской армии»
Сегодня

Он также отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и военная разведка Украины не хотят брать на себя кровавые теракты — такие, как убийство военкора Владлена Татарского — чтобы не портить собственный имидж. Поэтому появление таких экстремистских организаций, как «Национальная республиканская армия» (НРА), которая заявляет об организации громких преступлений в России, играет им на руку.

Полный текст интервью с Александром Михайловым можно прочитать здесь.

4 апреля генерал Михайлов рассказал, что исполнительница убийства военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была абсолютно не подготовлена к диверсионной деятельности, но, вероятно, имела ряд внутренних убеждений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Минцифры обозначили срок запуска реестра военнообязанных
Российские авиакомпании попросили бронировать места для участников СВО
Глава ЦРУ оценил готовность Путина к переговорам по Украине
Трое детей пострадали в ДТП на трассе в российском регионе
В России связали утечку материалов Пентагона с приближением выборов в США
Назван самый барный район Москвы
В Крыму и Севастополе отменили парад Победы и шествие «Бессмертного полка»
Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
Укравших чужие места в самолете членов одной семьи настигла «мгновенная карма»
Крупнейший банк Германии свернет часть бизнеса в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.