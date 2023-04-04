Генерал ФСБ в отставке объяснил выбор исполнителя убийства Татарского

Генерал ФСБ в отставке Михайлов счел правдоподобной версию Треповой об убийстве Татарского

Исполнительница убийства военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была абсолютно не подготовлена к диверсионной деятельности, но, вероятно, имела ряд внутренних убеждений, оказалась внушаемой, считает генерал-майор ФСБ в отставке, военный эксперт Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что девушка могла не знать о том, что ее руками будет совершено убийство.

«Дарья — человек совершенно не подготовленный для таких вещей, она не прошла курс специальной диверсионной подготовки, она просто расходный материал. Может, у нее и было внутреннее негативное убеждение относительно Татарского, всего происходящего, но не более. Ее просто использовали для осуществления теракта, о ней самой никто не задумывался», — сказал Михайлов.

Военный эксперт допустил, что девушка могла не знать о том, что станет соучастницей, исполнительницей убийства, тем не менее она не могла не понимать, что совершает преступление.

Мы исходим из того, что она оказалась в положении дуры, которую развели. Но дуры убежденной. Она ведь все равно понимала, что ее посылают не просто так, шла на это осознанно Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в отставке

Михайлов допустил, что именно ряд внутренних убеждений Дарьи, ее внушаемость, а не корысть сделали ее идеальной исполнительницей преступления. Он заметил, что, даже если бы девушка без специальной подготовки провалила задание, организаторы ничего бы не потеряли, поскольку ее жизнь для них не представляла ценности.

«Конечно, она даже не рассматривалась как человек, представляющий какую-то ценность. Ну накосячила бы — нашли бы другой вариант. Даже если бы она взорвалась сама, она не представляла никакой ценности для спецслужб или тех, кто ее отправлял. Она просто доставщик. Кроме того, я склоняюсь к тому, что, знай она о нахождении в бюсте взрывчатки, она бы сразу покинула здание», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее появились подробности допроса Дарьи. В частности, девушка сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.