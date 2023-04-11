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08:46, 12 апреля 2023Силовые структуры

Генерал ФСБ рассказал о предполагаемых убийцах Дугиной и Татарского

Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о предполагаемых убийцах Дугиной и Татарского

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российским спецслужбам нельзя сбрасывать со счетов возможность реального появления подпольной организации «Национальная республиканская армия» (НРА), взявшей на себя ответственность за убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом в среду, 11 апреля, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Впервые о существовании НРА стало известно из заявлений беглого экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга; физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). При этом, как отмечает Михайлов, до этих высказываний никто из задержанных за поджоги или попытки диверсий не объявлял себя представителем НРА — а значит, не исключено, что она является выдумкой.

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«Серьезные люди обычно не раскрывают свои планы, намерения и цели. Они очень долго находятся в тени — и порой спецслужбы, разыскивая их, сами не понимают, с кем имеют дело. В этом плане громкие заявления Пономарева, который якобы является мозговым центром НРА, выглядят несколько странно», — отметил генерал Михайлов.

По словам Михайлова, подобные заявления могут быть попыткой выставить себя некой силой, а также, возможно, добиться финансирования своей деятельности. Кроме того, существование такой организации, как НРА, выгодно спецслужбам Украины, которые смогут перекладывать на нее ответственность за теракты.

Ранее генерал-майор ФСБ Михайлов в беседе с «Лентой.ру» раскрыл детали работы украинских спецслужб в России. Полную версию интервью с ним можно прочитать здесь.

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Владимир Седов
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