Умерла звезда мыльных опер Элизабет Хаббард
Скончалась американская актриса, звезда множества телевизионных мыльных опер Элизабет Хаббард. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артистки Джереми Беннетта.
Хаббард умерла от рака в своем доме в Роксбери, штат Коннектикут, 8 апреля в возрасте 89 лет.
Элизабет Хаббард родилась 22 декабря 1933 года в Нью-Йорке. Актриса прославилась благодаря работе в таких сериалах, как «Направляющий свет», «Жизнь на Марсе», «Закон и порядок», «На пороге ночи», «Одна жизнь, чтобы жить» и многих других. Наибольшей известности она добилась после шоу «Доктора» и «Как вращается мир», в которых она снималась на протяжении десятилетий.
В 1974 году она стала лауреаткой премии «Дневная Эмми» в категории «лучшая женская роль в дневной драме» за шоу «Доктора». Также Хаббард восемь раз номинировалась на ту же награду за свою роль в «Как вращается мир». Отмечается, что артистка была первой американкой, удостоившейся серебряной медали в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.
В феврале сообщалось о смерти американского актера, звезды сериала «Закон и порядок» Ричарда Белзера. Он скончался в возрасте 78 лет в своем доме на юго-западе Франции в окружении своей семьи из-за «множества проблем со здоровьем».