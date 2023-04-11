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19:19, 11 апреля 2023Культура

Умерла звезда мыльных опер Элизабет Хаббард

Американская актриса, звезда мыльных опер Элизабет Хаббард скончалась в возрасте 89 лет
Элизабет Хаббард

Элизабет Хаббард. Фото: Thomas Pierson / The Photo Access / Globallookpress.com

Скончалась американская актриса, звезда множества телевизионных мыльных опер Элизабет Хаббард. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артистки Джереми Беннетта.

Хаббард умерла от рака в своем доме в Роксбери, штат Коннектикут, 8 апреля в возрасте 89 лет.

Элизабет Хаббард родилась 22 декабря 1933 года в Нью-Йорке. Актриса прославилась благодаря работе в таких сериалах, как «Направляющий свет», «Жизнь на Марсе», «Закон и порядок», «На пороге ночи», «Одна жизнь, чтобы жить» и многих других. Наибольшей известности она добилась после шоу «Доктора» и «Как вращается мир», в которых она снималась на протяжении десятилетий.

В 1974 году она стала лауреаткой премии «Дневная Эмми» в категории «лучшая женская роль в дневной драме» за шоу «Доктора». Также Хаббард восемь раз номинировалась на ту же награду за свою роль в «Как вращается мир». Отмечается, что артистка была первой американкой, удостоившейся серебряной медали в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

В феврале сообщалось о смерти американского актера, звезды сериала «Закон и порядок» Ричарда Белзера. Он скончался в возрасте 78 лет в своем доме на юго-западе Франции в окружении своей семьи из-за «множества проблем со здоровьем».

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Сергей Равин
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