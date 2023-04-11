Агент Кокорина высказался о будущем нападающего

Агент Кокорина Бердышев заявил, что «Фиорентина» примет решение по игроку в конце сезона

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем игрока. Его слова приводит «Чемпионат».

На данный момент россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. «У Кокорина контракт с "Фиорентиной". Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой "Арис" и "Фиорентина". Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — заявил Бердышев.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кокорин с большой долей вероятности вернется в итальянскую команду по окончании сезона-2022/2023. Отмечалось, что на Кипре довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Арис» 24 матча во всех турнирах. В них он отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.