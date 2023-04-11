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14:49, 11 апреля 2023Силовые структуры

Экс-замначальника российской колонии осудили на пять лет за взятку мобильником

В Мордовии экс-замначальника ИК осудили на 5 лет за взятку мобильником за 45 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия приговорил бывшего заместителя начальника исправительной колонии №17 Александра Шукшина к пяти годам колонии общего режима по делу о взяточничестве. Об этом во вторник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шукшина также обязали выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей и лишили звания подполковника внутренней службы и права занимать должности на госслужбе на три года.

Следствие и суд установили, что в 2020 году замначальника через посредника получил в качестве взятки мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей и за это перевел осужденного на облегченные условия отбывания наказания. Свою вину Шукшин не признал.

В 2022 году также был осужден экс-начальник ИК-17 Владимир Денисов. Его признали виновным по статям 291.2 («Мелкое взяточничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

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Илона Палей
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