Экс-начальника российской колонии осудили на три года за взятки от заключенного

В Мордовии экс-начальник ИК-17, где отбывает наказание Пол Уилан, получил 3 года за взятки

В Республике Мордовия суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии №17 (ИК-17) УФСИН России по региону за коррупцию. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Владимир Денисов признан виновным по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество») и части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

В ИК-17 отбывает срок гражданин США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам лишения свободы за шпионаж в России.

По данным следствия, в 2020 году сотрудник ФСИН получил от заключенного-иностранца почти 10 тысяч рублей за непривлечение к дисциплинарной ответственности и труду. Через год начальник колонии потребовал от этого же осужденного купить в его служебный кабинет современный смарт-телевизор, комплект спутникового телевидения и дорогой мобильный телефон. В период с 28 октября по 16 ноября заключенный за свой счет приобрел технику и передал подозреваемому. Размер взятки составил 66 тысяч рублей.

С медицинским образованием Денисов пришел работать фельдшером в спецназ, за время службы поднялся до врача, а затем перешел в уголовно-исполнительную систему, где дорос до должности начальника ИК-17. Он является ветераном боевых действий, награжден орденами и медалями.