Россиянка нашла черный жемчуг в мидиях из магазина

Жительница Новосибирска нашла жемчужину в мидиях, которые приготовила на ужин

Жительница Новосибирска обнаружила черный жемчуг в мидиях, которые приготовила на ужин. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

32-летняя Ольга купила очищенные мидии в рыбном магазине и во время еды обнаружила внутри одной из них твердый предмет. Это оказалась маленькая черная жемчужинка.

Такая жемчужина не представляет большой ценности, однако Ольга решила сохранить находку из-за необычного совпадения. Дочь женщины зовут Маргарита, а с древнееврейского это имя переводится как «жемчужина». Россиянка намерена сделать для девочки кулон с найденной жемчужиной.

Жемчужины в мидиях, которые продают для употребления в пищу, это очень редкий случай. Такие мидии выращивают на фермах в достаточно сжатые сроки, а для образования жемчужины нужно не меньше двух-трех лет.

Ранее сообщалось об американце, который нашел редкую фиолетовую жемчужину в своем блюде во время ужина в ресторане. Цена такой жемчужины может достигать полутора тысяч долларов (120 тысяч рублей).