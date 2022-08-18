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Посетитель ресторана нашел в еде редкую фиолетовую жемчужину

New York Post: посетитель ресторана принял редкую фиолетовую жемчужину за кусок хлеба

Фото: Scott Overland / New York Post

Житель американского города Финиксвилл, штат Пенсильвания, нашел редкую фиолетовую жемчужину внутри раковины с моллюском, которую подали ему в ресторане в штате Делавэр. Об этом сообщает New York Post.

Скотт Оверленд рассказал, что совершил находку, когда ел в ресторане на пляже вместе с женой и детьми. Сначала он принял жемчужину за кусок хлеба или конфету.

«Мы думали, что повар что-то случайно уронил в еду», — пояснил посетитель ресторана. Он чуть не потребовал забрать испорченное блюдо и принеси ему новое, но, рассмотрев находку поближе, понял, что это жемчужина. На раковине было видно небольшое углубление в том месте, где она росла.

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Американец планирует показать жемчужину специалисту, который сможет оценить ее стоимость.

Как правило, жемчуг формируется внутри раковин устриц, но в некоторых случаях его формирование происходит в раковинах других моллюсков, например, мидий.

В зависимости от цвета, размера и происхождения жемчуга его цена может варьироваться от 300 до 1,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Нью-Джерси нашел в устрице из ресторана жемчужину, которая стоит тысячи долларов. Доедая последних устриц, он неожиданно почувствовал во рту что-то твердое и испугался, что сломал зуб.

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Алиса Дмитриева
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