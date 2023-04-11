Перспективы перезапуска приватизации в России оценили

Экономист Беляев усомнился в эффективности перезапуска приватизации для экономики России

Лозунг времен перестройки о том, что частное предприятие управляется лучше, чем государственное, беспочвенен, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил перспективы перезапуска приватизации в России.

Ранее с соответствующей идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Банкир указал, что это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. По его словам, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, который ранее уже доказывал свою эффективность.

Ставшее универсальным утверждение о том, что частное предприятие управляется лучше, чем государственное, не было доказано ни в теории, ни на практике, подчеркнул Беляев.

Приблизительно 50 на 50 получается: когда-то лучше управляется госпредприятие, когда-то — частное Михаил Беляев экономист

Отечественный опыт

По словам экономиста, опыт России показал, что многие предприятия, попав в частное управление, или обанкротились, или ушли с рынка. Исключением стали те, что были завязаны на таких доходных потоках, как нефтедобыча, газодобыча, металлургия.

«Да, они сейчас очень успешные, передовые. Получив государственное наследство 30 лет назад, они, конечно, провели колоссальные инвестиционные мероприятия, но нет никаких доказательств, что они таковыми не были бы, если бы остались в государственных руках», — поделился Беляев.

То, что эти предприятия получат какой-то импульс повышения эффективности и развития, — не факт. А раз не факт, что они будут лучше управляться, то откуда вывод, что экономика будет расти? Михаил Беляев экономист

Государственные интересы

Аналитик также обратил внимание, что необходима большая осторожность при использовании частного капитала в стратегических отраслях, которые обеспечивают экономическую и оборонную безопасность страны, так как частно-корпоративный интерес не всегда совпадает со стратегическими задачами государства.

Государство эти командные высоты, то есть стратегические отрасли, в своих руках должно держать. Это говорил Ленин, и мне трудно с ним не согласиться Михаил Беляев экономист

«Не надо ждать, что компания, попав в частные руки, тут же станет эффективной, передовой и при этом будет соблюдать интересы государства. Это особенно важно, если речь касается стратегически важных отраслей, которые обеспечивают экономическую безопасность. Так что это вопрос вопросов, на который скорее есть отрицательный ответ, чем положительный, потому что на кон ставится безопасность страны, а доказать эффективность именно в частных руках ни теоретически, ни практически не получалось», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в свое время призывал продать предприятия в частные руки, чтобы наполнить бюджет, напомнил Беляев. Однако это настолько частная и второстепенная задача, что приносить их в жертву ради решения краткосрочных проблем нецелесообразно, считает экономист.

«На мой взгляд, это слишком дорогая плата, тем более что назад ничего не вернешь. Это как продажа фамильного столового серебра для разорившейся семьи — она его продает, живет какое-то время, но у нее этого серебра уже никогда не будет», — подытожил аналитик.

В октябре 2022 года профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков пришли к выводу, что России необходимо поменять действующую экономическую модель и перестроить систему частной собственности, поскольку она работает не на страну, а на небольшой круг получателей выгоды, не заинтересованных в развитии экономики.

Ученые отмечали, что за 30 лет Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития. Если в среднем в мире к 2019 году ВВП вырос в 2,8 раза, то в России — на 20-25 процентов. Для смены тенденции они предлагают власти заняться своего рода реприватизацией — мягким вариантом национализации, где власти не конфискуют собственность, а объявляют все ранее приватизированные предприятия объектами инвестиционных конкурсов. Победителями могут стать нынешние владельцы, новые владельцы, государство или трудовые коллективы.