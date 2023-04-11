В Конгрессе США потребовали разобраться с утечкой документов Пентагона

Сенатор Конгресса США Шумер запросил проведение секретного брифинга по утечке документов

Сенатор Конгресса США Чак Шумер запросил проведение секретного брифинга, главной темой которого будет утечка документов Пентагона касательно Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Дата проведения брифинга пока не назначена. Главная цель встречи законодателей состоит в информировании всего состава верхней палаты американского парламента о публикации секретных документов в интернете и СМИ.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.

В документах в том числе содержалась информация об углублении сотрудничества между разведками России и ОАЭ. В частности, американские шпионы якобы подслушали, как сотрудники российской разведки хвастались тем, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. Отмечалось, что в связи с этим в Вашингтоне опасаются, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.

