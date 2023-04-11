Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:16, 11 апреля 2023Мир

В Конгрессе США потребовали разобраться с утечкой документов Пентагона

Сенатор Конгресса США Шумер запросил проведение секретного брифинга по утечке документов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сенатор Конгресса США Чак Шумер запросил проведение секретного брифинга, главной темой которого будет утечка документов Пентагона касательно Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Дата проведения брифинга пока не назначена. Главная цель встречи законодателей состоит в информировании всего состава верхней палаты американского парламента о публикации секретных документов в интернете и СМИ.

Об утечке секретных материалов Пентагона стало известно 7 апреля. В них среди прочего содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии и о состоянии Вооруженных сил Украины.

В документах в том числе содержалась информация об углублении сотрудничества между разведками России и ОАЭ. В частности, американские шпионы якобы подслушали, как сотрудники российской разведки хвастались тем, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании. Отмечалось, что в связи с этим в Вашингтоне опасаются, что ОАЭ позволяют России и ее гражданам срывать санкции, введенные в связи с украинским конфликтом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
В России начнут признавать иностранное образование в онлайн-формате
В США призвали Черногорию начать борьбу с Россией
Российского учителя музыки заподозрили в педофилии
Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи
Воздушный шар с электроникой упал в Ленобласти
В Эстонии оппозиция помешала утвердить полномочия кандидата в премьеры
Предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье
Врач рассказала о пользующихся услугой заморозки спермы и эмбрионов людях
Иран получил первые поставки российского топлива по железной дороге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.